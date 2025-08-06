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09:56, 6 августа 2025Россия

В России описали последствия возможного воздушного перемирия на Украине

Telegram-канал «Старше Эдды»: Воздушное перемирие станет подарком для Украины
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Возможное воздушное перемирие на Украине, о котором стало известно 5 августа, будет настоящим подарком для противника и повлечет за собой ряд последствий. Их перечислил автор Telegram-канала «Старше Эдды».

«Прекращать сейчас атаки по территории Украины — это дать им свободное перемещение к фронту западных поставок, возможности восстановить хотя бы частично потери в оборонной промышленности, возможность нормально заниматься подготовкой новых частей, не боясь, что по ним прилетит при первом удобном случае, и так далее», — говорится в публикации.

По мнению автора канала, тот результат, которая Россия получает от воздушных ударов по Украине за одну ночь, не сравним с результатами ударов ВСУ по России. Противник с трудом достигает тех же результатов одной ночи за месяц или дольше, добавил он.

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Информация о возможном перемирии нужна для того, чтобы президент США Дональд Трамп показал хотя бы какой-то результат его усилий по урегулированию. Американский президент не хочет влезать в «трясину поддержки Украины», которую он перекидывает на плечи Европы, говорится в публикации.

Но вот зачем нам тут это «перемирие», неясно совсем. Целей СВО оно добиться не поможет, скорее наоборот. Боевые задачи в условиях, когда тыл противника в неприкосновенности, становятся гораздо сложнее и уносят больше жизней бойцов

Telegram-канал «Старше Эдды»

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в России сообщал, что Москва рассматривает возможность объявления перемирия с Украиной в воздухе. По словам собеседника, это намерение следует рассматривать в качестве предложения Трампу в рамках усилий по мирному урегулированию, особенно в связи с предстоящем визитом в Россию американского спецпосланника Стива Уиткоффа.

ЖЗЛ
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