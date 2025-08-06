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16:04, 6 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили встречу Путина и Уиткоффа фразой «крайностей не будет»

Депутат Чепа об итогах переговоров Путина и Уиткоффа: Крайностей не будет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Есть основания предполагать, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом носила, скорее, позитивный характер и позволит избежать крайностей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Само то, что Уиткофф приехал в Москву, говорит о том, что США хотят вести переговоры с Россией. И это не только украинский вопрос, но и другие темы, которые обсуждались на предыдущих встречах и в рамках телефонных переговоров», — сказал политик.

Чепа подчеркнул, что России понятны причины, в связи с которыми возник ультиматум Трампа. Но визит спецпосланника президента указывает, что и Москва, и Вашингтон открыты к дальнейшему диалогу.

«Встреча была очень продолжительной, а комментарии по ее итогам — скромными. Это может означать, что та сложная ситуация, которая сложилась на фоне ультиматума, все же, наверное, решится. Крайностей не будет», — заключил депутат.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле. «Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — сказал Ушаков.

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