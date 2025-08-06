В России заговорили о подготовке решающего удара в Херсоне

«Царьград»: Группировка «Днепр» ВС России готовит десантную операцию в Херсоне

Издание «Царьград» прокомментировало массированные удары Вооруженных сил (ВС) России по автомобильному мосту, соединяющему Карантинный остров (Корабел) с Херсоном.

Отмечается, что на острове располагаются позиции операторов беспилотных летательных аппаратов, наблюдательные посты и пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Назначенные Киевом представители власти объявили экстренную эвакуацию из микрорайона Корабел.

«Ходят слухи о подготовке десантной операции группировкой "Днепр" на Карантинный остров. События на херсонском фронте приближаются к решающей фазе. Карантинный остров скоро окажется в полной изоляции», — говорится в публикации.

Военный корреспондент Евгений Линин заявил, что в районе города Алешки Херсонской области находится российская десантно-штурмовая дивизия, а группировка «Днепр» является «одной из самых многочисленных по насыщенности личным составом и вооружениями». По мнению военкора, будет применена тактика просачивания штурмовых групп, используемая в Покровске (Красноармейске) Донецкой Народной Республики.

«Руководит "Днепром" командующий ВДВ Михаил Теплинский, что само по себе уже является поводом для беспокойства [главкома ВСУ Александра] Сырского и всего Генштаба ВСУ. Именно его десантные подразделения сейчас выполняют основную функцию во всех штурмовых операциях наравне с пехотой, морпехами и стрелками», — уточнил спикер.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что атаки на мост к Карантинному острову Херсона, где расположены базы Вооруженных сил Украины, могут стать подготовкой к битве за город. По его словам, «изоляция района боевых действий — вопрос нескольких дней» и на «на очереди — железнодорожный мост».