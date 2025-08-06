В российском регионе нашли загадочный саркофаг

В Амурской области нашли саркофаг священника XIX века

В Амурской области археологи нашли загадочный саркофаг. Об этом пишет журнал «Родина».

В ходе экспедиции недалеко от села Албазино, расположенном в российском регионе, специалисты раскопали саркофаг с человеческими останками. Их отнесли предположительно к XIX веку. Отмечается, что справа от погребенного был обнаружен крест, а на груди — Евангелие.

Руководитель экспедиции Андрей Черкасов считает, что захоронение произошло не во время осады, а в период существования Албазинской казачьей станицы. Такой вывод был сделан по одежде захороненного священника и упомянутым предметам. Теперь перед учеными стоит задача — выяснить личность погребенного.

Ранее сообщалось, что на территории некрополя Кыз-Аул в Крыму обнаружили могилу сарматской женщины.