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17:50, 6 августа 2025Моя страна

В российском регионе нашли загадочный саркофаг

В Амурской области нашли саркофаг священника XIX века
Мария Винар

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

В Амурской области археологи нашли загадочный саркофаг. Об этом пишет журнал «Родина».

В ходе экспедиции недалеко от села Албазино, расположенном в российском регионе, специалисты раскопали саркофаг с человеческими останками. Их отнесли предположительно к XIX веку. Отмечается, что справа от погребенного был обнаружен крест, а на груди — Евангелие.

Руководитель экспедиции Андрей Черкасов считает, что захоронение произошло не во время осады, а в период существования Албазинской казачьей станицы. Такой вывод был сделан по одежде захороненного священника и упомянутым предметам. Теперь перед учеными стоит задача — выяснить личность погребенного.

Ранее сообщалось, что на территории некрополя Кыз-Аул в Крыму обнаружили могилу сарматской женщины.

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