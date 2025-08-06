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06:09, 6 августа 2025Россия

В российском регионе перекрыли движение по федеральной трассе из-за обвала полотна

В Амурской области перекрыли движение по трассе «Лена» из-за обвала полотна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал «Тамара Лысакова — глава Тындинского округа»

В Тындинском районном округе Амурской области перекрыли движение по федеральной трассе из-за обвала дорожного полотна. Об этом сообщила глава округа в российском регионе Тамара Лысакова.

Она отметила, что в округе введен режим чрезвычайной ситуации. Чиновница попросила не планировать поездки по автодороге и воспользоваться железнодорожным транспортом в качестве альтернативы.

«Причастными структурами будут приняты все возможные меры к скорейшему восстановлению дорожного полотна и обеспечению проезда», — добавила Лысакова.

На опубликованных главой района кадрах видно, что асфальт и земля провалились по всей ширине дороги над трубой коллектора, по которому протекает река. В региональном управлении МЧС сообщили, что к месту провала на участке федеральной автотрассы А-360 сообщением Невер-Якутск направлена спецтехника. Тындинская городская прокуратура проводит проверку, причины устанавливаются.

Ранее в Казани троллейбус едва не упал в образовавшийся провал. ЧП произошло на улице Сахарова. Всех пассажиров успели вывести из транспортного средства, которое осталось балансировать над расширяющимся провалом. Причиной провала стал сильный ливень, вызвавший подтопления.

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