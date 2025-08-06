В сети восхитились внешностью сына Алены Свиридовой от манекенщика

В сети восхитились внешностью сына российской певицы Алены Свиридовой и манекенщика Дмитрия Мирошниченко Григория Мирошниченко. Соответствующая публикация появилась на странице артистки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда продемонстрировала фото из Крыма, где отдыхала со своим 21-летним наследником и его возлюбленной. На размещенных кадрах парень предстал в белой рубашке с короткими рукавами, заправленной в черные шорты до колена. Также он надел кеды американского бренда Converse в сочетании с носками с логотипом марки Nike.

Пользователи оценили кадры в комментариях. «Ну какой же красавчик», «Какой у вас сын! Восторг», «Какой классный», «Просто Аполлон», «Как голливудская звезда», — заявили юзеры.

В июле дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания Маликова раскрыла комплекс из-за внешности.