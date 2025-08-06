В США допустили отказ Трампа от новых санкций после ультиматума

NYP: Трамп может отказаться от новых санкций против России после ультиматума

Президент США Дональд Трамп может отказаться от введения новых санкций против России после окончания срока своего ультиматума. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

«Источник утверждает, что санкции после истечения в пятницу [8 августа] срока, установленного Трампом, не являются неизбежными, поскольку администрация "настойчиво добивается заключения соглашения"», — говорится в материале.

По словам собеседника издания, заключение сделки с Москвой всегда было и остается предпочтительным вариантом для президента США.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

28 июля президент США заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.