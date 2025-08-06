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20:36, 6 августа 2025Спорт

В Турции заявили о финансовых проблемах у «Спартака»

Besiktas Postasi: «Спартак» испытывает финансовые трудности
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Турции заявили о финансовых проблемах у московского «Спартака». Об этом сообщает издание Besiktas Postasi.

По информации источника, по этой причине футбольный агент Жорже Мендеш помогал команде в переходах игроков из турецкого «Бешикташа». Отмечается, что он профинансировал сделку с Жедсоном Фернандешем, а также оказывает помощь с трансфером защитника Феликса Удуохая.

Фернандеш перешел в «Спартак» 31 июля. Сумма трансфера оценивается в рекордные для красно-белых 27 миллионов евро.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

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