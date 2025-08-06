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06:22, 6 августа 2025Россия

Водолацкий заявил об оказавшихся в «мешке» ВСУ

Водолацкий: Мобилизованные в ВСУ оказались в мешке между наемниками и ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в «мешке» между иностранными наемниками и Вооруженными силами (ВС) России в Сумской и Днепропетровской областях Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.

Он отметил, что в Сумской и Днепропетровской областях находятся подразделения, которые «собраны с улиц». По мнению политика, они готовы сдаться, но сзади них идут наемники из Мексики, Канады, Франции, Германии.

«Украинские военные, которых мобилизовали, понимают, что сдавать в плен нельзя, их свои же расстреляют. Отступать тоже нельзя, потому что их тоже расстреляют», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о массовом отказе ВСУ идти на штурм в Сумской области.

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