Власти Израиля из милосердия уничтожили 200 голодающих крокодилов-каннибалов

В Израиле власти застрелили 200 голодающих крокодилов

На заброшенной крокодиловой ферме в Израиле из милосердия уничтожили 200 рептилий-каннибалов, десятилетиями живших в ужасных условиях. Об этом сообщает Israel Hayom.

Ферма, открытая в 1990-х в долине реки Иордан как туристический объект, была заброшена во время Второй интифады. После запрета на торговлю крокодилами в стране в 2013 году 700 рептилий остались без ухода и начали поедать друг друга — к моменту ликвидации в живых осталось лишь 200 особей.

«Условия их содержания превратились в жестокое обращение с животными», — заявили в Управлении природы и парков Израиля. Неоднократные побеги голодающих нильских крокодилов, достигающих шести метров в длину, в близлежащие поселения и заповедники создавали угрозу для местных жителей, а владелец фермы отказался сотрудничать с властями.

За последние годы на ограждение территории потратили сотни тысяч шекелей, но это не решило проблему. После 12 лет безуспешных попыток разрешить проблему власти приняли трудное решение об эвтаназии животных.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.