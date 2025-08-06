Водонаева показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

Российская телеведущая Алена Водонаева показала откровенные кадры со съемки у скал. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя экс-участница популярного реалити-шоу «Дом-2» запечатлена на размещенных фото в слитном купальнике. При этом изделие было оформлено изображением тигра и частично оголяющими тело вырезами на боках. Знаменитость позировала перед камерой с распущенными волосами и ярким макияжем.

Поклонники оценили фотосессию телезвезды в комментариях под публикацией. «Шикарная и очень красивая», «Приятно на тебя смотреть», «Какая шикарная. Женщина-идеал», «Восхищаюсь вашей красотой», «Кошка в обличье человека», — высказывались пользователи сети.

В июле врач-диетолог Кристина Пришвина высказалась о похудении Водонаевой фразой «тревожный знак».