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12:48, 6 августа 2025Россия

Военкор высказался о кампании ВСУ в Курской области в годовщину вторжения

Военкор Коц: ВС РФ втоптали в землю лучшие силы ВСУ в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Армия России нанесла поражение лучшим соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил военкор Комсомольской правды Александр Коц в годовщину начала вторжения.

ВСУ проникли на территорию Курской области 6 августа 2024 года.

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По словам журналиста, в курской кампании была задействована вся элита ВСУ. Несмотря на это, российские бойца смогли дать отпор, «перемолов, уничтожив и втоптав в землю» противника, отметил он.

Армия России полностью освободила от ВСУ Курскую область 26 апреля. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что потери противника превысили 76 тысяч человек. Гниющие тела украинских бойцов до сих пор находят в приграничье.

ЖЗЛ
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