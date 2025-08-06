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10:05, 6 августа 2025Силовые структуры

Вооруженный пистолетом россиянин устроил сцену из боевика и попал на видео

В Тюмени угрожавший пистолетом на собрании жильцов мужчина попал под статью
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Тюмени вооруженный пистолетом местный житель устроил сцену из боевика на собрании жильцов и попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Ural Mаsh.

На видео показано, как на парковке экспрессивный мужчина подходит к припаркованному автомобилю, открывает дверцу, швыряет в салон папку, достает пистолет, передергивает затвор, хватает за шиворот стоящую рядом женщину и размахивает оружием. В ответ на это другая женщина кидается на него и дает несколько пощечин.

По данным канала, инцидент произошел на встрече собственников в Заречном проезде. По словам местных жителей, фигурант — арендатор без права голоса. Он пришел на собрание жильцов, где попытался высказаться, но ему не дали слова. Тогда он устроил скандал и достал пистолет. Очевидцы вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители забрали оружие на экспертизу. В отношении мужчины был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области по статье о хулиганстве с применением насилия предстанет перед судом 16-летний российский подросток, устроивший дебош в автобусе.

ЖЗЛ
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