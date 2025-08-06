За два дня силовики в российском городе поймали двух находящихся в розыске преступников

В Петербурге полиция задержала двух находящихся в розыске аферистов

В Петербурге полиция за два дня задержала двух находящихся в розыске преступников. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

Вечером 4 августа в руки полиции попался ранее неоднократно судимый за аферы 34-летний житель Невского района Петербурга. В розыске мужчина также находился по обвинению в мошенничестве.

Вечером 5 августа силовики задержали 44-летнюю женщину, находящуюся в федеральном розыске за мошенничество. По версии следствия, женщина в апреле 2021 года похитила у посетительницы многофункционального центра Челябинской области 700 тысяч рублей.

Ранее в Москве правоохранители задержали находящегося в розыске председателя Свердловской общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского.