Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:03, 6 августа 2025Силовые структуры

За два дня силовики в российском городе поймали двух находящихся в розыске преступников

В Петербурге полиция задержала двух находящихся в розыске аферистов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Петербурге полиция за два дня задержала двух находящихся в розыске преступников. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

Вечером 4 августа в руки полиции попался ранее неоднократно судимый за аферы 34-летний житель Невского района Петербурга. В розыске мужчина также находился по обвинению в мошенничестве.

Вечером 5 августа силовики задержали 44-летнюю женщину, находящуюся в федеральном розыске за мошенничество. По версии следствия, женщина в апреле 2021 года похитила у посетительницы многофункционального центра Челябинской области 700 тысяч рублей.

Ранее в Москве правоохранители задержали находящегося в розыске председателя Свердловской общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    Гигантского морского хищника заметили у берегов Росиии

    Предполагаемый самолет спецпосланника США вылетел из Москвы

    Появилось загадочное видео с реакцией Жириновского на посмертный суд над ним

    Тараканы пробрались на рейс из США в Индию и напугали пассажиров

    Раскрыто наказание для жены бывшего главы Верховного суда Чечни

    Новый президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

    Рост российской экономики замедлился сильнее прогноза ЦБ

    Известный иностранный артист выступит в России

    В Новокузнецке провели экологическую акцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости