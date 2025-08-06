Россиянам назвали факторы риска при загаре

Дерматолог Сирмайс призвала избегать солнца с 11 до 16 часов

Иногда в публикациях говорится, что загар полезен для выработки витамина D, однако некоторым людям рекомендуется его избегать из-за риска развития рака кожи, сообщила врач-дерматовенеролог, доцент ФМБА Наталия Сирмайс. В беседе с «Лентой.ру» она дала советы россиянам, греющимся на солнце.

В группе риска, по словам специалиста, находятся люди с очень светлой кожей, которые очень быстро обгорают и почти не загорают. Также не рекомендуется принимать солнечные ванны детям до трех лет — кожа у них более тонкая и слишком чувствительная к ультрафиолетовому излучению. Нежелателен загар и для людей с большим количеством родинок или с невусами.

Отказаться от солнечных процедур следует пациентам с онкологией, особенно раком кожи в анамнезе, людям с аутоиммунными заболеваниями, а также такими дерматологическими заболеваниями, как витилиго, розацеа, фотодерматиты и фотофитодерматиты. Не стоит загорать и при приеме некоторых препаратов, которые вызывают фотосенсибилизацию, например, антибиотиков тетрациклинового ряда, ретиноидов, особенно наружных, некоторых НПВС, мочегонных, ряда антигистаминных.

Важно понимать, что безопасного загара не существует, загар — это защитная реакция организма, поэтому лучше беречь кожу и не загорать. Но, если этот вариант невозможен, стоит использовать солнцезащитный крем SPF 30-50+ всегда, когда высок индекс солнечной активности (его можно посмотреть в телефоне в программе погоды), и не забывать обновлять его каждые 2 часа или после водных процедур Наталия Сирмайс врач-дерматовенеролог

Дерматолог призвала стараться избегать солнца с 11:00 до 16:00, так как именно в это время ультрафиолетовое излучение максимально и наносит коже больший урон. Она также посоветовала носить защитную одежду: шляпы с широкими полями, очки с UV-фильтром, легкие рубашки с длинным рукавом, — и прятаться в тень, избегая прямых солнечных лучей.

«Даже если вы никогда не сгораете, не злоупотребляйте загаром — даже смуглой коже нужна защита. После солнца увлажняйте кожу — используйте алоэ, пантенол или легкие кремы, специально созданные как средства "после солнца", которые содержат большое количество не только смягчающих и увлажняющих компонентов, но и антиоксидантов», — высказалась врач.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил о том, что загорающие на балконе в нижнем белье россияне рискуют получить арест или штраф.

