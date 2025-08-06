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02:15, 6 августа 2025Бывший СССР

Замглавы офиса Зеленского призвала украинцев готовиться к долгой войне

Замглавы офиса Зеленского Верещук призвала украинцев готовиться к долгой войне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук призвала украинцев готовиться к долгой войне.

«Мы до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, словно она скоро закончится: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится», — заявила она.

Верещук отметила, что к скорому завершению конфликта нет предпосылок, а отрицание реальности опасно. Замглавы офиса Зеленского указала, что сейчас общество рассуждает о политических или экономических вещах, и смещение фокуса с военной повестки демобилизует общество и государство.

Ранее стало известно, что Верещук прошла обучение на курсах национального сопротивления. Она выступила за создание центров военной подготовки во всех регионах Украины.

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