Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом

В телефонном разговоре Трампа и Зеленского участвовали лидеры стран Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры принимали участие в его обсуждении с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом итогов поездки спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию. Он раскрыл детали разговора в своем Telegram-канале.

«В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве», — сообщил Зеленский.

Помимо этого, по его словам, Россия после переговоров президента Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом стала больше настроена на прекращение огня.

5 августа Зеленский также созвонился с Трампом. Он отметил, что Украина уже подготовила проект соглашения по дронам и готова его подробно обсуждать.