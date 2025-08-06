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12:31, 6 августа 2025Бывший СССР

Зеленский согласовал новые операции СБУ

Зеленский согласовал новые операции СБУ на встрече с Малюком
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые операции Службы безопасности Украины (СБУ) на встрече с главой ведомства Василием Малюком (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Прежде всего о военном компоненте, специальных операциях и дальнобойных действиях воинов СБУ. (...) Согласовал некоторые операции», — написал он.

Политик также опубликовал фото встречи, на котором они с Малюком сидят за столом и, улыбаясь, переглядываются. При этом глава украинской спецслужбы показывает президенту поднятый вверх большой палец.

Ранее стало известно, что Украина готовит операции на территории России. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса, отметив, что ожидает увидеть подобные действия СБУ в будущем.

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