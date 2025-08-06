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22:50, 6 августа 2025Экономика

Жителей столичного региона предупредили о подтоплениях из-за паводков

Вильфанд предупредил о подтоплениях в столичном регионе из-за паводков
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Из-за аномально большого количества осадков, выпавших на днях в Москве и Московской области, уровень воды в реках повысился до аномально высоких отметок, что может привести к подтоплениям. Об этой опасности жителей столичного региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Прошедшие осадки в Москве в понедельник были действительно экстремальными. Выпало от половины месячной нормы, на юге — даже чуть больше. И это привело к существенному повышению уровня воды в реках. Причем это вполне можно назвать паводками», — заявил специалист. Он уточнил, что уровень воды приближается к опасной отметке с вероятностью подтоплений на реках Нара, Пахра, Северка и Озерна.

По словам Вильфанда, подтопления из-за паводков могут произойти в ближайшие дни — за это время уровень рек поднимется еще на 30-50 сантиметров. «Притоки Москвы-реки будут выходить не только на пойму, но и за пойму, подтапливая нежилые зоны», — подытожил эксперт.

Ранее в этот же день Вильфанд сообщил, что на четверг, 7 августа, в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за непогоды.

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