Жителей столичного региона предупредили о подтоплениях из-за паводков

Вильфанд предупредил о подтоплениях в столичном регионе из-за паводков

Из-за аномально большого количества осадков, выпавших на днях в Москве и Московской области, уровень воды в реках повысился до аномально высоких отметок, что может привести к подтоплениям. Об этой опасности жителей столичного региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Прошедшие осадки в Москве в понедельник были действительно экстремальными. Выпало от половины месячной нормы, на юге — даже чуть больше. И это привело к существенному повышению уровня воды в реках. Причем это вполне можно назвать паводками», — заявил специалист. Он уточнил, что уровень воды приближается к опасной отметке с вероятностью подтоплений на реках Нара, Пахра, Северка и Озерна.

По словам Вильфанда, подтопления из-за паводков могут произойти в ближайшие дни — за это время уровень рек поднимется еще на 30-50 сантиметров. «Притоки Москвы-реки будут выходить не только на пойму, но и за пойму, подтапливая нежилые зоны», — подытожил эксперт.

Ранее в этот же день Вильфанд сообщил, что на четверг, 7 августа, в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за непогоды.

