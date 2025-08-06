SHOT: Жители Брянска сообщили о «массированном налете» на город

В Брянске прогремело более десяти взрывов, местные жители рассказали о «массированном налете» на город и звуках работы ПВО, сообщает Telegram-канал SHOT.

В частности, очевидцы рассказали о «столбе густого черного дыма на месте падения обломков БПЛА в одном из районов» Брянска. Взрывы услышали и в других районах области, говорится в публикации.

До этого местные жители сообщили об атаке дронов Вооруженных сил Украины на Ростовскую область. Очевидцы слышали звуки пролета беспилотников в районе железнодорожной станции Тацинская, там были слышны взрывы и начался пожар.