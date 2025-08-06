Журналисты удивились внешности Бьянки Цензори до встречи с Канье Уэстом

Редакторы TMZ опубликовали фото жены рэпера Канье Уэста Цензори до встречи с ним

Журналисты TMZ удивились внешности австралийского дизайнера Бьянки Цензори до встречи с американским рэпером Канье Уэстом. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

На размещенных фото запечатлена жена музыканта в различных топах. При этом на одном снимке она предстала в сером спортивном костюме и черном бюстгальтере. Цензори позировала перед камерой с длинными распущенными волосами и легким макияжем.

По словам редакторов портала, данные снимки, которые оказались в их распоряжении, были сделаны в 2021 году — за два года, как знаменитость начала работать в Yeezy и встречаться с рэпером. «Ее лицо и волосы выглядят совсем иначе, чем сейчас. Или, может быть, дело в том, что мы не привыкли, чтобы она носила так много одежды», — подчеркнули авторы статьи.

В июле пользователи сети описали новое фото Канье Уэста фразой «совершенно безумен».