Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:32, 30 июля 2025Ценности

Новое фото Канье Уэста описали в сети фразой «совершенно безумен»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ye

Новое фото американского рэпера Канье Уэста описали в сети фразой «совершенно безумен». На соответствующий пост в сторис артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

48-летний исполнитель поделился кадром, на котором позировал в толстовке с натянутым на голову капюшоном. Также он надел перфорированную маску, которая полностью закрывала его лицо. Снимок артист оставил без комментариев.

Материалы по теме:
«Я постоянно рыдала». Бывшая девушка Канье Уэста рассказала, зачем он заставляет своих жен раздеваться на публике. Чего он хочет?
«Я постоянно рыдала». Бывшая девушка Канье Уэста рассказала, зачем он заставляет своих жен раздеваться на публике. Чего он хочет?
10 марта 2025
Канье Уэст рассказал об интимной связи с братом и признался в любви к Гитлеру. Как еще рэпер шокировал публику?
Канье Уэст рассказал об интимной связи с братом и признался в любви к Гитлеру. Как еще рэпер шокировал публику?
24 апреля 2025

Читатели издания высказались о фото звезды под публикацией. «Их [Уэста и его жену Бьянку Цензори] необходимо подвергнуть остракизму и посадить в тюрьму», «Жуткий и злой», «Он просто совершенно безумен и его нужно изолировать», — заявили юзеры.

В июне Канье Уэст заплатил Цензори 7,8 миллиона рублей за прогулку по Нью-Йорку в бикини из конфет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Люди плакали и молились». Как жители Камчатки пережили сильнейшее за десятилетия землетрясение?

    Шарий рассказал о планах Зеленского построить для приближенных дворцы под Киевом

    Сыну главы азербайджанской диаспоры отказали в свободе

    Из семьи российского губернатора сбежала кошка

    В Совфеде высказались о судьбе «всей оставшейся Украины»

    Обрушившая гнев на лежавшего на диване мужа россиянка получила 10-летний срок

    Захарова назвала оскорблением заявления главы МИД Австрии

    Первая австралийская ракета-носитель упала

    Мощное землетрясение на Камчатке вынудило ведущих покинуть студию в прямом эфире

    В Конгрессе США назвали геноцидом действия Израиля в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости