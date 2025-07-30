Новое фото Канье Уэста описали в сети фразой «совершенно безумен»

Новое фото американского рэпера Канье Уэста описали в сети фразой «совершенно безумен». На соответствующий пост в сторис артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

48-летний исполнитель поделился кадром, на котором позировал в толстовке с натянутым на голову капюшоном. Также он надел перфорированную маску, которая полностью закрывала его лицо. Снимок артист оставил без комментариев.

Читатели издания высказались о фото звезды под публикацией. «Их [Уэста и его жену Бьянку Цензори] необходимо подвергнуть остракизму и посадить в тюрьму», «Жуткий и злой», «Он просто совершенно безумен и его нужно изолировать», — заявили юзеры.

В июне Канье Уэст заплатил Цензори 7,8 миллиона рублей за прогулку по Нью-Йорку в бикини из конфет.