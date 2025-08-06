Знаменитые сладости будут делать с помощью генной инженерии

Bloomberg: Mars решила прибегнуть к генной инженерии ради бесперебойных поставок

Компания Mars решила воспользоваться технологиями редактирования генов, рассчитывая ускорить создание более выносливых какао-деревьев. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что это станет частью усилий компании по обеспечению бесперебойных поставок такой важнейшей культуры, как какао-бобы. Производитель шоколада Dove и M&M's заключит лицензионное соглашение с Pairwise, компанией, которая занимается редактированием генов в сельском хозяйстве. Одной из причин принятого решения стала ситуация с падением поставок какао из Кот-д'Ивуара и Ганы из-за неблагоприятных погодных условий и болезней побегов. В результате произошел рекордный скачок цен.

Предполагается, что методы генной инженерии позволят улучшить качество сельскохозяйственных культур, поддерживая и укрепляя глобальные цепочки поставок.

Агентство обратило внимание, что Европейский союз также ведет переговоры о разработке правил для генно-модифицированных культур, которые в настоящее время практически невозможно продавать на рынке ЕС. Кроме того, Швейцария, центр переработки какао, также рассматривает возможность изменения своего законодательства, чтобы разрешить генное редактирование.

В начале июня онколог Максим Котов заявил, что в настоящее время нет никаких убедительных научных доказательств того, что онкологические заболевания могут развиться из-за употребления генетически модифицированных продуктов (ГМО).