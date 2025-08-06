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21:10, 6 августа 2025Культура

Звезда «Друзей» рассказала о срочной госпитализации из-за инфекции

Актриса из «Друзей» Кристина Эпплгейт заявила о госпитализации из-за инфекции
Андрей Шеньшаков

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Актриса Кристина Эпплгейт, известная по ролям в сериалах «Женаты... с детьми» и «Друзья», рассказала о своей госпитализации с почечной инфекцией. Ее слова передает издание People.

Кристина призналась, что почувствовала себя плохо, пока гостила в Европе у своих друзей. Вернувшись домой, в США, она также не сразу обратилась к врачу. Спустя некоторое время актриса проснулась с сильной болью в правом боку, подумав, что это аппендицит.

«Болело очень сильно, кричала от боли, мне в два часа ночи назначили экстренную компьютерную томографию», — поведала Эпплгейт.

Обследование показало у женщины инфекцию обеих почек. Хотя поначалу, добавляет артистка, медики заподозрили инфекцию мочевыводящих путей.

Ранее стало известно, что известный российский актер Александр Ильин-старший после борьбы с раком уже 15 лет живет в деревне.

ЖЗЛ
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