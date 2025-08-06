Звезда культового сериала назвал указавший ему на рак кишечника симптом

Изменения в характере стула стали первым признаком рака у актера Ван Дер Бика

Американский актер, звезда культового сериала начала 2000-х «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик назвал указавший ему на рак кишечника симптом. 48-летнего артиста цитирует Business Insider.

По словам Ван Дер Бика, он вел здоровый образ жизни: ходил в сауну, нырял в холодную воду, занимался тяжелой атлетикой, пилатесом, танцами и футболом. Актер добавил, что сочетал силовые тренировки с кардиотренировками и питался преимущественно органическими продуктами, чтобы оставаться в форме. Однако в 46 лет он стал замечать изменения в характере стула. Артист перестал пить кофе, но проблема не решилась.

Ван Дер Бик говорит, что симптомы не были пугающими, однако через некоторое время он все равно сделал колоноскопию. После исследования в 2023 году ему поставили диагноз — рак толстой кишки третьей стадии.

О своем диагнозе Ван Дер Бик рассказал в 2024 году. Несмотря на болезнь, Ван Дер Бик продолжает активно работать.