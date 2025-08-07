24-летнюю звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире

Бывшую участницу «Дома-2» Малинину нашли мертвой в квартире в Нижнем Новгороде

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Полина Малинина умерла в возрасте 24 лет. Об этом сообщила нижегородская телепрограмма «Кстати», выпуск размещен в Telegram-канале.

Тело звезды реалити-шоу нашли в маленькой квартире в доме в Нижнем Новгороде. Уточняется, что причина смерти неизвестна.

На камеры наблюдения попало, как Малинина 2 августа заходила в квартиру с неким мужчиной. На следующее утро ее спутник покинул дом, оглядываясь по сторонам. После этого бывшая участница проекта больше не выходила из квартиры.

Малинина пришла на «Дом-2» в 2021-м. В последние годы она руководила в Нижнем Новгороде филиалом модельного агентства MaryWay, клиенты которого неоднократно жаловались на мошенничество. В мае 2024 года основательницу агентства Марию Бабкину задержали в Москве. Как уточняют «Кстати», она находится под арестом в рамках уголовного дела.

