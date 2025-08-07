Бывший СССР
Боец рассказал о плохой подготовке новых подразделений ВСУ

Переброшенные подразделения ВСУ в Запорожской области оказались плохо оснащены
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Новые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были переброшены в район города Орехов в Запорожской области, оказались некачественно подготовлены и плохо оснащены. Об этом журналистам РИА Новости сообщил командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Грибник.

По его словам, переброшенные украинские солдаты в действии показывают полное отсутствие взаимодействия и знаний поля боя. Сейчас новые части ВСУ теряют личный состав из-за отсутствия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметил командир.

Кроме того, как уточняет Грибник, противник решается на ротации и подвоз необходимого прямо в дневное время суток.

«Старые части на нашем направлении себе такого не позволяли... Они несут потери. В первую очередь, это связано со слабым оснащением. Очень мало средств РЭБ у свежих подразделений», — сказал военнослужащий.

Ранее журналист Уоррен Торнтон раскрыл потери ВСУ с начала конфликта на Украине, назвав происходящее «натовско-американским геноцидом» украинского народа. При этом, по его словам, Запад не хочет, чтобы информация приобрела массовую огласку.

