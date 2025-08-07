Хозяйка борделя рассказала о странных причинах мужских измен

Хозяйка британского борделя перечислила странные причины, по которым мужчины прибегают к услугам проституток. Об этом пишет News.com.au.

Кэтрин Денуар девять лет является управляющей одного из крупнейших европейских борделей. Женщина рассказала, что часто была свидетельницей того, как ее клиенты самым глупым образом попадались на изменах своим женам и возлюбленным. Например, некоторые снимали деньги на поход в публичный дом с общего семейного счета или забывали отключить геолокацию на телефоне.

При этом Денуар утверждает, что некоторые мужчины пользуются услугами секс-работниц по довольно странным причинам. «Некоторые мужчины счастливы в браке, любят своих жен, но секса у них нет. Им не хочется ни заставлять жену делать то, чего ей не хочется, ни ввязываться в интрижку с любовницей. Они считают, что в эмоциональном плане это более рискованно, чем посещение секс-работницы», — пояснила британка.

Другие клиенты, по словам Денуар, стесняются раскрывать возлюбленным свои сексуальные фантазии, например страсть к БДСМ, и поэтому идут в публичный дом. Еще одна группа мужчин использует общение с проституткой вместо похода к психологу. Они просто рассказывают им о своих проблемах.

Денуар также заявила, что есть мужчины, у которых все отлично в отношениях, однако походы в публичный дом для них — часть образа жизни. «Даже если у них дома все хорошо, они все равно хотят чувствовать себя чемпионами — сексуальными и желанными», — подытожила британка.

Ранее Денуар рассказала о клиентах, которые больше всего его удивили. В частности, женщина заявила, что одним из посетителей ее заведения был политик, публично рассуждавший о важности брака и традиционных семейных ценностях.