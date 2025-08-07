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02:06, 7 августа 2025Забота о себе

Кричавшую от боли известную актрису госпитализировали

Актрису Кристину Эпплгейт госпитализировали с почечной инфекцией
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса, звезда сериала «Женаты... с детьми» Кристина Эпплгейт была госпитализирована с почечной инфекцией. Об этом сообщает People.

53-летняя актриса, борющаяся с рассеянным склерозом, вспоминает, что не так давно проснулась с сильной болью в правом боку. «Конечно, первым делом я подумала: "О, аппендикс лопнул"», — рассказала Эпплгейт.

Боль распространялась от спины к животу. «Так сильно болело, что я орала, и мне в два часа ночи назначили экстренную КТ», — добавила актриса. Обследование показало у Эпплгейт инфекцию обеих почек.

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Она добавила, что до получения результатов врачи подозревали, что у нее может инфекция мочевыводящих путей. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, медики уточнили у актрисы, правильно ли она использует туалетную бумагу после похода в туалет. Этот вопрос возмутил Эпплгейт. «Ну неужели я буду подтираться задом наперед? Серьезно, мне 53», — заявила она.

Ранее звезда фильмов «Хеллбой» и «Блондинка в законе» Сэльма Блэр рассказала о трудностях, с которыми сталкивается во время путешествий из-за рассеянного склероза. Она призналась, что признаки тяжелой болезни, которую у нее диагностировали несколько лет назад, другим людям кажутся проявлением проблем с алкоголем.

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