Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:21, 7 августа 2025Культура

Легендарного режиссера выписали из больницы в Риме после операции

Режиссеру Фрэнсису Форду Копполе провели срочную операцию и выписали из больницы
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола, автор культовых картин «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», был выписан из больницы в Риме. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Коппола уже выписан из римской больницы «Тор Вергата». Ему провели срочную операцию после госпитализации.

«Его выписали после проведенной операции, сейчас он чувствует себя хорошо», — сообщил инсайдер.

Итальянские издания накануне сообщали, что постановщик перенес операцию на сердце.

Ранее стало известно, что легендарный режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу утром 5 августа. Что стало причиной госпитализации, не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Из записи «Что? Где? Когда?» пропал отрывок с рассуждениями Барщевского

    Последствия столкновения мотоцикла и легкового автомобиля в Москве сняли на видео

    Пилоты российского самолета выполнили маневр и смогли избежать столкновения в небе

    С Тимати потребовали почти восемь миллионов рублей

    Советник Зеленского опроверг информацию о предложениях по перемирию

    Шестой палец на ноге Крис Дженнер рассмешил пользователей сети

    Психолог объяснила пользу сплетен

    Легендарного режиссера выписали из больницы в Риме после операции

    Погоня полицейских на катерах в Москве попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости