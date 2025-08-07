Легендарного режиссера выписали из больницы в Риме после операции

Режиссеру Фрэнсису Форду Копполе провели срочную операцию и выписали из больницы

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола, автор культовых картин «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», был выписан из больницы в Риме. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Коппола уже выписан из римской больницы «Тор Вергата». Ему провели срочную операцию после госпитализации.

«Его выписали после проведенной операции, сейчас он чувствует себя хорошо», — сообщил инсайдер.

Итальянские издания накануне сообщали, что постановщик перенес операцию на сердце.

Ранее стало известно, что легендарный режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу утром 5 августа. Что стало причиной госпитализации, не сообщалось.