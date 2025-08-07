Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 7 августа 2025Силовые структуры

Обвиняемым по делу о хищении усадьбы Чубайса вынесли приговор

В Москве осудили фигурантов дела о хищении усадьбы у Чубайса
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве осудили фигурантов по делу о хищении у бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

По делу о краже усадьбы площадью 2656 квадратных метров и ряда других строений в районе Переделкино проходят глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации «Антикоррупционная академия» Муса Садаев.

В 2016 году Сучков оформил в собственность своей компании недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов.

В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей. Тогда же Сучкова арестовали.

Суд приговорил Сучкова к семи годам колонии общего режима, а Садаева — к 4,5 года, а также охранника Алексея Уляхина и директора ЧОП Антона Полякова к 4,4 и 3,4 года соответственно.

Сроки Уляхина и Полякова суд постановил считать отбытыми с учетом нахождения под мерой пресечения, назначенной судом. Сучков и Садаев взяты под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что в деле о хищении усадьбы Чубайса поставят точку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили итоги переговоров Путина и Уиткоффа

    Раскрыта причина аварийной посадки российского самолета в Астрахани

    США добавили популярный среди российских чиновников автомобиль в список мишеней для удара

    В России подешевели легковушки

    Предложившему три миллиона рублей российскому журналисту отказали в свободе

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Российский пенсионер заколол 75-летнюю сожительницу

    Раскрыты наиболее вероятные места встречи Путина и Трампа

    Обвиняемым по делу о хищении усадьбы Чубайса вынесли приговор

    В Кремле предрекли встрече Путина и Трампа историческое значение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости