Обвиняемым по делу о хищении усадьбы Чубайса вынесли приговор

В Москве осудили фигурантов дела о хищении усадьбы у Чубайса

В Москве осудили фигурантов по делу о хищении у бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

По делу о краже усадьбы площадью 2656 квадратных метров и ряда других строений в районе Переделкино проходят глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации «Антикоррупционная академия» Муса Садаев.

В 2016 году Сучков оформил в собственность своей компании недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов.

В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей. Тогда же Сучкова арестовали.

Суд приговорил Сучкова к семи годам колонии общего режима, а Садаева — к 4,5 года, а также охранника Алексея Уляхина и директора ЧОП Антона Полякова к 4,4 и 3,4 года соответственно.

Сроки Уляхина и Полякова суд постановил считать отбытыми с учетом нахождения под мерой пресечения, назначенной судом. Сучков и Садаев взяты под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что в деле о хищении усадьбы Чубайса поставят точку.