В деле о краже усадьбы Чубайса поставят точку

В Москве суд 7 августа огласит приговор фигурантам дела о хищении у Чубайса

В Москве суд 7 августа огласит приговор по делу о краже имущества на 40 миллионов долларов у бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом пишет РИА Новости.

Слушание пройдет в Хамовническом суде столицы. По делу о краже усадьбы площадью 2656 квадратных метров и ряда других строений в районе Переделкино проходят глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации «Антикоррупционная академия» Муса Садаев.

Ранее сообщалось, что обвиняемых потребовали приговорить к срокам от четырех лет восьми месяцев до девяти лет колонии. Сучков находится под арестом с 2017 года.