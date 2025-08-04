Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:16, 4 августа 2025Силовые структуры

В деле о краже усадьбы Чубайса поставят точку

В Москве суд 7 августа огласит приговор фигурантам дела о хищении у Чубайса
Варвара Митина (редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

В Москве суд 7 августа огласит приговор по делу о краже имущества на 40 миллионов долларов у бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом пишет РИА Новости.

Слушание пройдет в Хамовническом суде столицы. По делу о краже усадьбы площадью 2656 квадратных метров и ряда других строений в районе Переделкино проходят глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации «Антикоррупционная академия» Муса Садаев.

Ранее сообщалось, что обвиняемых потребовали приговорить к срокам от четырех лет восьми месяцев до девяти лет колонии. Сучков находится под арестом с 2017 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возле резиденции Путина задержали странно ведущего себя мужчину

    Михалков раскрыл способы разобщения российского и азербайджанского народов

    Нападение кубинца с ножом на российского спасателя попало на видео

    Ермак призвал ввести санкции против Росатома, Роскосмоса и Газпромбанка

    Раскрыта особенность ударивших по украинскому аэродрому «Кинжалов»

    Названы четыре полезные альтернативы соли

    В США назвали свою страну «государством-жуликом»

    Рекордная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

    Названа одна из главных проигравших в споре с Трампом европейских стран

    Пес спас хозяев от пумы ценой своей жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости