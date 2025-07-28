Обвиняемым по делу о краже усадьбы Чубайса россиянам потребовали срок

Обвиняемым в краже имущества у Чубайса запросили от 4 до 9 лет колонии

Гособвинение потребовало срок для обвиняемых по делу о краже имущества экс-главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом со ссылкой на адвоката Вячеслава Макарова сообщает ТАСС.

По данным агентства, обвиняемых потребовали приговорить к срокам от четырех лет восьми месяцев до девяти лет колонии. По делу о краже усадьбы в деревне Переделки проходят глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации «Антикоррупционная академия» Муса Садаев.

В 2016 году Сучков оформил в собственность своей компании недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов.

В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей. Тогда же Сучкова арестовали.

В декабре 2024 года Мусе Садаеву по решению суда была назначена психиатрическая экспертиза.