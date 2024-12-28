Эксперты проверят психическое здоровье фигуранта дела о краже у Чубайса

В Москве назначили психиатрическую экспертизу фигуранту дела о краже у Чубайса

В Москве суд назначил психиатрическую экспертизу Мусе Садаеву, фигуранту дела о краже имущества у бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом ТАСС рассказал адвокат фигуранта Вячеслав Макаров.

Ее назначили из-за принудительной госпитализации Садаева — мужчине пять раз ставили диагноз «инфаркт», последний был в июле этого года. По словам Макарова, врачи должны подтвердить, что его подзащитный может и дальше участвовать в судебном процессе.

Ожидание результатов экспертизы сдвинуло график рассмотрения уголовного дела на середину января 2025 года, заявил адвоката.

По делу о краже усадьбы на территории ЖК «Переделкино» проходят бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации «Антикоррупционная академия» Муса Садаев.

В сентябре 2016 года сообщалось, что Сучков оформил в собственность SFO Concept AG недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов. В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей. Тогда же Сучкова арестовали. Он свою вину не признает.

Ранее стало известно, что Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества на пять миллионов рублей, до 65 миллионов.