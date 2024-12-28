Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его усадьбы до 65 миллионов рублей. Изначально речь шла о миллиарде

Анатолий Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества

Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества на пять миллионов рублей. Теперь он рассчитывает на компенсацию в 65 миллионов.

В остальном, отметил адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров, показания Чубайса не изменились. Он настаивает на привлечении фигурантов к уголовной ответственности.

По делу о краже усадьбы в деревне Переделки проходят бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации «Антикоррупционная академия» Муса Садаев. В сентябре 2016 года Forbes сообщал, что Сучков оформил в собственность SFO Concept AG недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов. В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей. Тогда же Сучкова арестовали.

Сучков свою вину не признает. Его адвокаты объясняют, что имущество, расположенное на территории ЖК «Переделкино», на самом деле принадлежало не Чубайсу, а швейцарской компании. Также защита указывает и на другие нестыковки: из материалов дела неясно, в каком месте и когда было совершено преступление, а из обвинительного заключения невозможно понять, каким из способов оно было совершено.

Чубайс уехал из России в 2022 году и стал британским ученым

Возглавлявший «Роснано» с 2008 по 2020 годы Чубайс покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). Его после отъезда из страны замечали в Турции, Израиле, Латвии. Сообщалось, что он получил израильское гражданство, однако сам Чубайс эти данные опровергал.

Президент России Владимир Путин, высказываясь о Чубайсе, заявил, что «он удрал». Действия Чубайса, по его мнению, могут быть связаны с неудачами в работе в «Роснано», так как там образовалась «огромная финансовая дыра». Однако пока никаких уголовных дел по этому вопросу не возбуждалось, добавил глава государства.

То, что Анатолий Борисович там прячется, я вообще не понимаю. Мне показали фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю Владимир Путин президент России

После отъезда из России Чубайс начал представляться британским ученым. Он опубликовал статью под названием «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт» в журнале «Вопросы экономики». В разделе информации об авторе Чубайс представлен как «независимый исследователь из Великобритании, Глазго».

Чубайса предложили экстрадировать в Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением экстрадировать Чубайса в Россию. Политик раскритиковал реформу энергетической отрасли, которая была проведена под руководством Чубайса. В ходе реформы под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, а генерирующие мощности были приватизированы. По мнению спикера нижней палаты парламента, новые мощности сейчас вводятся в атомной энергетике и гидроэнергетике. То же самое обещали и по электроэнергетике, однако итогом приватизации генерирующих мощностей стало обогащение их владельцев и покупка ими недвижимости за рубежом. Затем эти люди все потеряли и «пыль глотают до сих пор», отметил Володин.

Позднее выяснилось, что бывшие руководители корпорации «Роснано» могут быть причастны к хищению свыше 13 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на производство устройств на основе так называемой гибкой электроники, прозванных в прессе «планшет Чубайса». По данным следственного департамента МВД, они дали указание перевести из бюджета 13 миллиардов рублей на счета компании «Пластик Лоджик», у которой на тот момент отсутствовал производственный и кадровый потенциал для изготовления дисплеев с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения. Эта фирма была учреждена «Роснано» в 2010 году для реализации инновационного проекта. Полученные средства были выведены из России.