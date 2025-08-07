Останки рыбака нашли внутри крокодила

В Австралии останки пропавшего рыбака нашли в желудке крокодила

В Австралии останки пропавшего рыбака обнаружили внутри крокодила. Об этом сообщает Daily Sun.

65-летний Кевин Дармоди исчез в субботу, 2 августа, во время рыбалки с друзьями в районе Кеннедис-Бенд — известном месте обитания гребнистых крокодилов на севере штата Квинсленд. После двухдневных поисков полиция усыпила двух крупных рептилий длиной 4,1 и 2,8 метра. В желудке одной из них нашли человеческие останки.

«Это трагический финал», — заявили в полиции, отметив, что Дармоди был опытным рыбаком и уважаемым членом местного сообщества. Его друзья рассказали, что слышали крик и громкий всплеск, но не видели самого нападения.

Нападения крокодилов в этом регионе редки: с 1985 года зафиксировано лишь 13 смертельных случаев. После запрета на охоту в 1974 году популяция рептилий в Квинсленде выросла с пяти до 30 тысяч особей.

Власти проводят программу по отлову «проблемных крокодилов» в опасных для людей местах.

Ранее сообщалось, что в заповеднике дикой природы в Австралии не стало 110-летнего крокодила по кличке Кассиус. Он считался самым крупным представителем этого отряда пресмыкающихся, которого держали в неволе.