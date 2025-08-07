Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:09, 7 августа 2025Из жизни

Останки рыбака нашли внутри крокодила

В Австралии останки пропавшего рыбака нашли в желудке крокодила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: M. Henning / imago-images.de / Globallookpress.com

В Австралии останки пропавшего рыбака обнаружили внутри крокодила. Об этом сообщает Daily Sun.

65-летний Кевин Дармоди исчез в субботу, 2 августа, во время рыбалки с друзьями в районе Кеннедис-Бенд — известном месте обитания гребнистых крокодилов на севере штата Квинсленд. После двухдневных поисков полиция усыпила двух крупных рептилий длиной 4,1 и 2,8 метра. В желудке одной из них нашли человеческие останки.

«Это трагический финал», — заявили в полиции, отметив, что Дармоди был опытным рыбаком и уважаемым членом местного сообщества. Его друзья рассказали, что слышали крик и громкий всплеск, но не видели самого нападения.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Нападения крокодилов в этом регионе редки: с 1985 года зафиксировано лишь 13 смертельных случаев. После запрета на охоту в 1974 году популяция рептилий в Квинсленде выросла с пяти до 30 тысяч особей.

Власти проводят программу по отлову «проблемных крокодилов» в опасных для людей местах.

Ранее сообщалось, что в заповеднике дикой природы в Австралии не стало 110-летнего крокодила по кличке Кассиус. Он считался самым крупным представителем этого отряда пресмыкающихся, которого держали в неволе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

    В Китае восхитились ответом Захаровой американскому подполковнику

    Останки рыбака нашли внутри крокодила

    Женщинам раскрыли разрушающий организм напиток

    В Китае назвали решение Путина предупреждением Трампу

    Обвиненного в хищении миллиардов рублей генерала Росгвардии оставили под арестом

    В США допустили срыв сделок с Россией по одной причине

    ИИ от Microsoft научился обезвреживать вирусы

    В России придумали занятие для пленных бойцов ВСУ

    Жители российского города рассказали о мощных взрывах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости