16:09, 7 августа 2025Экономика

Отказ Евросоюза защитить российский бренд «Гжель» назвали надуманным

Фото: Alexandr Romanchenko / Globallookpress.com

Отказ Еврокомиссии (ЕК) в регистрации бренда «Гжель» на территории Евросоюза (ЕС) — странный и надуманный, в нем есть несостыковки, указал патентный поверенный РФ Дмитрий Маркин в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, отказ противоречит положениям международного права и санкционной политике ЕС. При этом Маркин допустил, что с годами позиция ЕС изменится, и право будет закреплено за российским правообладателем. Кроме того, решение можно оспорить.

Поверенный также объяснил, что в ЕК отказали в правовой охране словесному обозначению «Гжель» на территории стран ЕС: «То есть в Евросоюзе посчитали, что не готовы на данном этапе и в сложившейся ситуации зарегистрировать исключительное право на наименование "Гжель" на российское лицо». Однако вряд ли в ЕС кому-то еще дадут право на «Гжель», так как сочтут это введением в заблуждение.

«Поэтому потеря этого бренда для России маловероятна. Но защитить свое право на него, если условный житель Евросоюза решит выпускать тарелочки с такой росписью и назовет их "Гжелью", будет сложнее», — добавил Маркин.

Ранее BFM со ссылкой на журнал ЕС сообщило, что Еврокомиссия отказала в охране прав на бренд «Гжель» на территории Евросоюза. Решение подписано главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Гжель» — первый российский бренд, который РФ пыталась зарегистрировать после присоединения в 2023 году к Женевскому акту Лиссабонского соглашения.

