После переговоров Путина с Уиткоффом в небо поднялись стратегические ракетоносцы

Ракетоносцы РФ поднялись в небо после переговоров Путина с Уиткоффом

После переговоров президента России Владимира Путина со спецпостанником главы Белого дома Стивом Уиткоффом в небо поднялись стратегические ракетоносцы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

Уточняется, что бомбардировщики Ту-95МС из аэродрома Оленья и Ту-160 из Энгелься уже совершили пусковые маневры. Пока неизвестно, является вылет учебным или боевым, в последнем случае цели на Украине будут поражены в ближайший час.

Telegram-канал «Милитарист» уточняет, что в залпе может быть от 8 до 20 крылатых ракет Х-101.

Путин провел переговоры с Уиткоффом в Кремле ранее 6 августа. Их беседа прошла накануне завершения срока ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который американский лидер выставил Москве.