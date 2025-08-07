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00:14, 7 августа 2025Россия

После переговоров Путина с Уиткоффом в небо поднялись стратегические ракетоносцы

Ракетоносцы РФ поднялись в небо после переговоров Путина с Уиткоффом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Grigory Dukor / Reuters

После переговоров президента России Владимира Путина со спецпостанником главы Белого дома Стивом Уиткоффом в небо поднялись стратегические ракетоносцы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

Уточняется, что бомбардировщики Ту-95МС из аэродрома Оленья и Ту-160 из Энгелься уже совершили пусковые маневры. Пока неизвестно, является вылет учебным или боевым, в последнем случае цели на Украине будут поражены в ближайший час.

Telegram-канал «Милитарист» уточняет, что в залпе может быть от 8 до 20 крылатых ракет Х-101.

Путин провел переговоры с Уиткоффом в Кремле ранее 6 августа. Их беседа прошла накануне завершения срока ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который американский лидер выставил Москве.

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