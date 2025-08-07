Предсказано будущее ключевой ставки в России

Доцент Балынин: До конца 2025-го ставка в России может снизиться до 14 процентов

До конца 2025 года Центральный банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) в стране. Будущее ключевой ставки на радио «Комсомольская правда» предсказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По мнению эксперта, к концу года ЦБ может снизить показатель до 15 процентов.

«В этом году осталось три заседания совета директоров Центробанка по ключевой ставке. Думаю, в среднем на каждом заседании она будет снижаться на один процентный пункт. Это не означает, что ставка будет снижаться именно на процент на каждом заседании. Но в среднем, вероятнее всего, к концу года мы увидим ее в районе 15 процентов», — пояснил он.

Условия по банковским вкладам будут автоматически подстраиваться под ключевую ставку. Банки начнут снижать ставки на ожиданиях смягчения ДКП. Однако, не взирая на показатели ставки, доходность по вкладам все равно будет более чем вдвое выше уровня инфляции, допустил Балынин.

Как отмечали в регуляторе, Банк России обеспечит такие жесткие денежно-кредитные условия, которые нужны «для возвращения инфляции к цели в 2026 году, а экономики — на траекторию сбалансированного роста». В базовом сценарии это означает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6 процента годовых в 2025 году и 12-13 процентов годовых в 2026 году и продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.