Путин поговорил с президентом ЮАР

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сирил Рамафоса выразил признательность за предоставленную информацию», — говорится в документе.

В канцелярии также указали, что Путин в «позитивном ключе отметил» мирную инициативу африканских государств, в том числе и ЮАР, по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что встреча Путина и его американского коллеги Дональда Трампа согласована.

