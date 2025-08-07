Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:33, 7 августа 2025Мир

Путин поговорил с президентом ЮАР

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сирил Рамафоса выразил признательность за предоставленную информацию», — говорится в документе.

В канцелярии также указали, что Путин в «позитивном ключе отметил» мирную инициативу африканских государств, в том числе и ЮАР, по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что встреча Путина и его американского коллеги Дональда Трампа согласована.

box#3665315

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступит в Белом доме с неожиданным заявлением. Отменит ли он свой ультиматум России или введет против нее новые санкции?

    Людей с бессонницей предупредили о риске инсульта

    Нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили покупать нефть у России

    Археологи нашли мерянские украшения под Ростовом Великим

    Роспотребнадзор опроверг информацию об инфекции на теплоходе в Москве

    Первый канал вырезал ответ Барщевского из выпуска «Что? Где? Когда?» Что сказал знаток?

    Испанский клуб подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании футболистом

    В Академгородке местные жители организовали операцию по спасению ежа

    Минцифры разработало схему доступа к мобильному интернету при ограничениях его работы

    Интимный момент Джеффа Безоса и его новой жены в ночном клубе попал на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости