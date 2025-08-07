Культура
15:59, 7 августа 2025Культура

Путин поздравил с юбилеем композитора песен Пугачевой и Орбакайте

Владимир Путин поздравил с 80-летием композитора Александра Журбина
Андрей Шеньшаков
Александр Журбин

Александр Журбин. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Журбина с юбилеем. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Автору музыки к известным советским фильмам, а также композитору нескольких знаковых песен звезд российской эстрады, среди которых Михаил Боярский, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, исполняется 80 лет. В обращении глава государства отметил реализацию заслуженным деятелем искусств России своего дарования в разных музыкальных жанрах и направлениях.

«За годы служения искусству вы создали замечательные симфонические, камерные, эстрадные произведения. Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в публикации.

Путин также отметил, что успех и искреннюю зрительскую любовь Журбин заполучил именно в сотрудничестве с театром и кинематографом.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием.

