Россиянам предложили несколько бодрящих альтернатив кофе

Врач Вялов посоветовал заменить кофе на яблоки и миндаль для повышения энергии

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что некоторые продукты и их сочетания могут бодрить не меньше, чем кофе. Альтернативы этому напитку он назвал россиянам в своем Telegram-канале.

Одним из таких сочетаний Вялов назвал бананы с арахисовой пастой. По словам врача, эти два продукта надолго обеспечивают чувством сытости, а также увеличивают уровень энергии. Кроме того, он порекомендовал есть финики с грецкими орехами и йогурт с медом и корицей — эти сочетания тоже бодрят.

Другие сочетания, которые надолго обеспечивают энергией — это ягоды с кефиром и отрубями, яблоки с миндалем и апельсины с шоколадом, перечислил гастроэнтеролог.

При этом кофе, известный своими бодрящими свойствами, Вялов порекомендовал заменить на другой напиток — воду с лимоном, медом и имбирем. По словам врача, она обеспечить организм витамином С и поможет избежать обезвоживания.

