Россияне назвали отечественные курорты достойной альтернативой заграничным

32 процента россиян назвали курорты страны достойной альтернативой заграничным

Почти треть россиян — 32 процента — назвала южные отечественные курорты достойной альтернативой заграничным. Об этом говорится в результатах опроса курорта «Лучи», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 27 процентов рассматривают юг страны как вариант, востребованный преимущественно у туристов из регионов, а 3 процента — как недорогой студенческий отдых. Также во время исследования стало известно, что 35 процентов россиян в первую очередь выбирают для отдыха Сочи, Анапу и Геленджик.

«29 процентов выбрали другие регионы страны — в том числе Алтай, Байкал, Карелию, — а 24 процента предпочли бы отдых за рубежом», — указано в материале.

Ранее было раскрыто число помогающих родителям с отпуском россиян. Опрос показал, что каждый двадцатый соотечественник полностью оплачивает поездки близким.

