Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:40, 7 августа 2025Моя страна

Россияне назвали отечественные курорты достойной альтернативой заграничным

32 процента россиян назвали курорты страны достойной альтернативой заграничным
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Почти треть россиян — 32 процента — назвала южные отечественные курорты достойной альтернативой заграничным. Об этом говорится в результатах опроса курорта «Лучи», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 27 процентов рассматривают юг страны как вариант, востребованный преимущественно у туристов из регионов, а 3 процента — как недорогой студенческий отдых. Также во время исследования стало известно, что 35 процентов россиян в первую очередь выбирают для отдыха Сочи, Анапу и Геленджик.

«29 процентов выбрали другие регионы страны — в том числе Алтай, Байкал, Карелию, — а 24 процента предпочли бы отдых за рубежом», — указано в материале.

Ранее было раскрыто число помогающих родителям с отпуском россиян. Опрос показал, что каждый двадцатый соотечественник полностью оплачивает поездки близким.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Путин провел вторые переговоры за день

    Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

    iPhone будет работать на процессорах Samsung

    Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

    Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

    Назван лучший тренажер для идеального пресса

    В Москве стало меньше киберпреступлений

    Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

    Внешность возлюбленного Элизабет Херли на фото с красной дорожки высмеяли в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости