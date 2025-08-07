Силовые структуры
Россиянин протащил тело изувеченной им соседки ради свободы

СК: На Амуре мужчина зарезал соседку и попытался спрятать тело
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На Амуре возбудили дело против 52-летнего местного жителя, расправившегося с 55-летней женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 4 августа 2025 года мужчина выпивал с соседкой. Они поссорились, тогда подозреваемый набросился на нее с ножом. Потерпевшая не выжила. Через два дня ночью россиянин волоком протащил тело по улице в укромное место, чтобы спрятать. Однако его заметили местные жители. Вскоре нападавшего задержали.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в Москве мать расправилась с новорожденной дочерью.

