Россиянин с ножом и гранатой устроил разборку с кассиром в кафе

В Петербурге задержан мужчина, угрожавший кассиру в кафе муляжом гранаты

В Санкт-Петербурге задержан 34-летний мужчина, угрожавший кассиру в кафе ножом и похожим на гранату предметом. Об этом сообщает «78.ru».

В отношении него возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ранее он был дважды судим по статье о грабеже, краже и незаконном использовании документов. Кроме того, граната оказалась муляжом боеприпаса «Ф-1».

По данным канала, ЧП произошло в фастфуде, расположенном на улице Ярослава Гашека во Фрунзенском районе. Фигурант пришел туда в нетрезвом состоянии и стал угрожать муляжом гранаты и ножом.

