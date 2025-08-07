Экономика
08:56, 7 августа 2025Экономика

Российский поселок присыпало пеплом

Глава округа Бондаренко: Немного вулканического пепла обнаружили в поселке Ключи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

Поселок Ключи Камчатского края присыпало вулканическим пеплом — незначительное содержание его частиц обнаружили в воздухе. Об этом рассказал глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко в своем Telegram-канале.

Бондаренко подчеркнул, что спецслужбы мониторят ситуацию и переведены в режим повышенной готовности. «При ухудшении ситуации и интенсивном выпадении пепла население будет обеспечено средствами индивидуальной защиты через специально организованные пункты выдачи», — заявил глава округа.

Жителей поселка призвали без необходимости не проводить время на открытом воздухе и надевать респираторы, маски и очки во время пеплопада.

В ночь на 7 августа извержению Ключевского вулкана на Камчатке присвоили наивысший код авиационной опасности. Он уже выбросил пепел на высоту 11 километров и продолжает взрывоопасное извержение.

