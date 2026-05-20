Лавров высказался о значении китайских технологий для России

Лавров: Технологии Китая помогают России преодолевать ограничения Запада

Имеющиеся в распоряжении Китайской Народной Республики (КНР) технологии помогают Москве преодолевать существующие санкционные ограничения Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Сейчас активно укрепляем технологический альянс. В Китае есть технологии, помогающие Российской Федерации преодолевать те искусственные, незаконные сложности, которые создает Запад», — высказался дипломат.

Лавров прокомментировал визит президента России Владимира Путина в КНР и подчеркнул, что Москва рассматривает Пекин как крупнейшего соседа и главного экономического партнера. Он отметил, что российское руководство учитывает это при планировании развития Дальнего Востока и Южной Сибири.

Глава дипведомства добавил, что Москва и Пекин нацелены на обеспечение своего технологического суверенитета.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сделали совместное заявление по Украине. В частности, Москва выделила «объективную и непредвзятую» позицию Пекина по урегулированию конфликта.