Российский суд вынес приговор Исусу Христу

Жителя Казани Исуса Христа оштрафовали за прописку в квартире 50 иностранцев

В Казани суд вынес приговор местному жителю, которого по паспорту зовут Исус Христос. Об этом пишет местное издание «Вечерняя Казань».

Как сообщил корреспондента портала из зала суда, мужчина фиктивно прописал в своей квартире 50 иностранцев. За это прокурор запрашивал для обвиняемого наказание в виде штрафа в 110 тысяч рублей. Однако адвокат Христа настоял на снижении суммы, так как его клиент является инвалидом второй группы, а также признал вину и раскаялся. В результате судья снизил итоговое наказание до 13 тысяч рублей.

Это уже второй штраф для Христа. В мае с него взыскали 60 тысяч рублей за препятствие работе приставов, которых он не впускал в квартиру. В результате сотрудникам суда пришлось ждать, когда обвиняемый выйдет на улицу за покупками.

Ранее в Москве за дискредитацию армии наказали военного пенсионера Эдуарда Гойду. Причиной стала ссора мужчины с соседкой из-за граффити с надписью «Поклон тебе, солдат России» на Туристской улице. По словам женщины, Гойда пообещал закрасить изображение, если на нем будут присутствовать георгиевская лента и литера Z.