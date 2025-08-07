Российского подростка с тяжелым диагнозом спасли

Врачи в Приморье спасли подростка с тяжелым диагнозом

Врачи во Владивостоке спасли подростка из Находки с непростым диагнозом — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Владивостокская скорая».

По словам специалистов, к ним обратились коллеги из Находкинской городской больницы, они сообщили о 17-летнем пациенте, которому была необходима транспортировка в Приморскую детскую краевую клиническую больницу №1.

Реанимобиль с бригадой ТЦМК выехал в Находку, медики бережно переместили подростка в автомобиль и через некоторое время доставили его без ухудшения состояния во владивостокский стационар, где пациента вылечили.

Ранее сообщалось, что на рейсе Сочи — Иваново сразу четверым пассажирам стало плохо. Люди едва не погибли, однако были спасены оказавшимися на борту докторами.