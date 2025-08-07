Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:28, 7 августа 2025Моя страна

Российского подростка с тяжелым диагнозом спасли

Врачи в Приморье спасли подростка с тяжелым диагнозом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Владивостокская скорая»

Врачи во Владивостоке спасли подростка из Находки с непростым диагнозом — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Владивостокская скорая».

По словам специалистов, к ним обратились коллеги из Находкинской городской больницы, они сообщили о 17-летнем пациенте, которому была необходима транспортировка в Приморскую детскую краевую клиническую больницу №1.

Реанимобиль с бригадой ТЦМК выехал в Находку, медики бережно переместили подростка в автомобиль и через некоторое время доставили его без ухудшения состояния во владивостокский стационар, где пациента вылечили.

Ранее сообщалось, что на рейсе Сочи — Иваново сразу четверым пассажирам стало плохо. Люди едва не погибли, однако были спасены оказавшимися на борту докторами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Геленджике остановили «целый чача-мобиль». Число жертв ядовитого алкоголя с юга России растет

    60-летняя супермодель показала лицо без макияжа и фильтров со словами «люблю свой возраст»

    В Ленобласти в крови полуторагодовалого мальчика нашли наркотики

    Путин поздравил с юбилеем композитора песен Пугачевой и Орбакайте

    24-летнюю звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире

    Расходы российского бюджета резко выросли

    Звезды «Приключений Электроника» резко высказались о покинувших Россию артистах

    Звезду «Эйфории» заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

    Неизвестный отрезал голову знаменитому крокодилу по прозвищу Казанова Буддабаду

    В России захотели отменить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости