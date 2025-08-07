Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:45, 7 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о возможной высадке российских войск в Херсоне

Подоляка заявил, что есть предпосылки к высадке ВС России в Херсоне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России могут осуществить высадку в Херсоне. Об этом со ссылкой на CNN рассказал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Предпосылки есть. Более того, действия наших авиации, дронщиков и артиллеристов явно готовят такой сценарий», — написал он.

По словам Подоляки, российские войска успешно нарушают логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Он рассказал о нанесении ударов дронами по позициям украинских военных, а также о создании «зоны смерти» в микрорайоне Корабел, на Карантинном острове. Автор не исключил, что таким образом ВС России растягивают силы ВСУ перед возможной второй фазой летнего наступления.

Ранее стало известно, что в России заговорили о подготовке решающего удара в Херсоне. Назначенные Киевом представители власти объявили экстренную эвакуацию из микрорайона Корабел, где находятся позиции операторов беспилотных летательных аппаратов, наблюдательные посты и пункты дислокации ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтезавод загорелся в курортном регионе России после атаки ВСУ

    Стало известно о возможной высадке российских войск в Херсоне

    Трамп подтвердил сроки введения пошлин

    Появились кадры пожара на месте падения беспилотника в курортном регионе России

    Вагоны сошли с рельсов в российском регионе

    В США назвали способ сделать возможным урегулирование конфликта на Украине

    Экономике России предсказали неизбежную рецессию

    В Турции высказались о возможности проведения встречи Путина и Трампа

    Россиянам предложили несколько бодрящих альтернатив кофе

    Китай на фоне торговых войн нарастил положительное сальдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости