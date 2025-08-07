Стало известно о возможной высадке российских войск в Херсоне

Подоляка заявил, что есть предпосылки к высадке ВС России в Херсоне

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России могут осуществить высадку в Херсоне. Об этом со ссылкой на CNN рассказал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Предпосылки есть. Более того, действия наших авиации, дронщиков и артиллеристов явно готовят такой сценарий», — написал он.

По словам Подоляки, российские войска успешно нарушают логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Он рассказал о нанесении ударов дронами по позициям украинских военных, а также о создании «зоны смерти» в микрорайоне Корабел, на Карантинном острове. Автор не исключил, что таким образом ВС России растягивают силы ВСУ перед возможной второй фазой летнего наступления.

Ранее стало известно, что в России заговорили о подготовке решающего удара в Херсоне. Назначенные Киевом представители власти объявили экстренную эвакуацию из микрорайона Корабел, где находятся позиции операторов беспилотных летательных аппаратов, наблюдательные посты и пункты дислокации ВСУ.